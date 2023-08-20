Депутат Госдумы оценил идею перемирия между Россией и Украиной

Москве невыгодно перемирие с Украиной с остановкой на занимаемых сегодня армией России позициях, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

По его словам, это не выполняет цели специальной военной операции. Перемирие с оставлением на ныне занимаемых позициях не дает впечатления полнокровной победы и не является достижением всех целей, которые были поставлены в начале спецоперации. Депутат считает, что это «потребует объяснения внутри страны перед лицом оппозиции, которое теперь формируется не только из числа либералов, но и из числа рассерженных патриотов тоже».

Затулин указал, что на Западе энергично ищут варианты заморозки конфликта вокруг бывшей советской республики через какое-то время.

«В самом крайнем случае, весной будущего года. Здесь расходятся позиции и точки зрения. Кто-то считает, что уже сейчас нужно», — заявил зампред.