Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал действия и заявления глав государств и правительств западных стран в контексте конфликта на Украине. Политик отметил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно.

По мнению Медведева, любые высказывания, действия, программы и миссии западных стран, санкции со стороны Брюсселя и Вашингтона не помогут Западу одержать победу в противостоянии.

Это обусловлено тем, заметил зампред Совбеза, что конфликт на Украине не затрагивает лидеров европейских стран и США непосредственно, в нем не гибнут их солдаты.

Любые слова президентов и постпредов в поддержку Киева, произнесенные на международных саммитах, ничего не означают, отметил Медведев. Он добавил, что чужой конфликт рано или поздно станет для них «чужим, затратным и неактуальным».

На фоне этого, подчеркнул политик, противостояние на Украине является для России трагедией, экзистенциальным конфликтом, в ходе которого решается: «или они, или мы».

По оценке Медведева, через некоторое время западные власти сменятся, а элиты устанут. В связи с этим, добавил он, лидеры начнут умолять о переговорах.