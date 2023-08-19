Пушилин рассказал об интеграции ДНР с Россией

«Переходный период был обозначен до 2026 года, потому что просто по щелчку пальца интегрироваться полноценно не представляется вожможным в практической плоскости. Но это не значит, что ничего не происходит, и не видны те изменения, которые могут ощутить люди буквально вот уже сегодня», — заявил Пушилин.