Медведев счел неизбежным поражение Запада на украинском направлении

"Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться", - добавил он. "Если на это потребуются годы и даже десятилетия - так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами. Этого не нужно никому", - заключил Медведев.