Медведев счел неизбежным поражение Запада на украинском направлении

Медведев считает неизбежным поражение Запада на украинском направлении
Запад относится к происходящему на Украине как к "чужой войне, в которой гибнут чужие люди", поэтому его поражение неизбежно. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Поражение Запада на украинском направлении неизбежно, - написал политик в своем Telegram-канале. - Для них - это чужая война, в которой гибнут чужие для них люди. И хоть их им и не жалко, но Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН. Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной".
Медведев назвал происходящие трагедией для России. "Это экзистенциальный конфликт. Война за самосохранение. Или они, или мы", - указал замглавы СБ.
По его словам, Россия должна уничтожить националистический режим в Киеве, даже если на это уйдут долгие годы. "Пройдет некоторое время. Западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта. Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство", - написал политик.
Он подчеркнул, что режим националистов "должен быть уничтожен дотла".
"Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться", - добавил он. "Если на это потребуются годы и даже десятилетия - так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами. Этого не нужно никому", - заключил Медведев.
Он также отметил, что Россия добьется свержения киевского режима и контроля за происходящим "на территориях бывшего бандеровского государства".
"Только так - полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьемся", - написал политик.