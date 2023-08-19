В Крыму назвали цели атак ВСУ на Крымский мост

В эфире канала «Соловьев.Live» Константинов сказал, что мост стал гордостью и политическим символом нового Крыма, новой России. Это не устраивает Киев. Поэтому ВСУ «без конца целятся» в объект, руководствуясь не военными, а политическими целями.

«Именно удар по политике идет: показать, что Россия не в состоянии защитить свой сакральный объект, священный и важный для всей страны», - заявил Константинов.

Он добавил, что атаки на Крымский мост не способны нанести весомый экономический урон полуострову. Даже если логистика с материковой частью России будет нарушена, в Крыму имеются необходимые запасы товаров первой необходимости. Кроме того, есть альтернативные маршруты, пролегающие по новым регионам России.