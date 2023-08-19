В Крыму назвали цели атак ВСУ на Крымский мост

"Безусловно, [Крымский] мост - это наша гордость, гордость всей России, стал политическим символом нового Крыма, новой России. Именно удар по политике идет: показать, что Россия не в состоянии защитить свой сакральный объект, священный и важный для всей страны. Поэтому они [ВСУ] без конца в него целятся", - сказал Константинов.