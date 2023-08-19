Никакие запреты Киева не помешают быть вместе с Россией тем частям Украины, жители которых приняли такое решение, заявил в беде с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он прокомментировал намерение украинских законодателей запретить любые территориальные уступки при разрешении конфликта с Россией.

Пусть запрещают все, что угодно. Но в территориальных вопросах всегда две стороны: самоопределяющаяся и запрещающая. Если уже сейчас значительная часть Украины решила быть вместе с Россией и никакие решения Киева этому не помешают, — сказал сенатор.

Он добавил, что запрет не помешает и будущим самоопределениям украинских регионов. По словам Цекова, чем больше таких решений, тем выше вероятность продолжения распада Украины.