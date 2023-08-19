Политолог оценил слова Борреля о России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пытается выставить санкции в отношении России эффективными, когда говорит о том, что страна является «экономическим карликом». Об этом заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев, пишут «Известия».

«Это всё попытки создать иллюзию, что санкции эффективны», - сказал политолог.

Он считает, что ЕС пытается вести несостоятельную и бессмысленную политику в отношении России.

Суздальцев также сказал, что добыча полезных ископаемых в России является трудозатратным и высокотехнологичным процессом. Энергоносители приходится добывать в тяжелейших условиях. Нужны технологии, строительство городов, дорог и аэропортов.

По словам Суздальцева, многие государства «хотят быть такой же бензоколонкой. А высказывания отдельных стран о том, что «они с нашими богатствами справились бы лучше» являются чистой воды завистью.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал в газетном интервью, что Россия является «экономическим карликом и заправочной станцией с атомной бомбой».