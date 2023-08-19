В Совфеде ответили на слова Борреля о России

Карасин отметил, что Борель «опять отличился своей мудростью». Он назвал Россию «экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой».

«Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», – написал Карасин в Telegram-канале.

По его словам, Боррель постоянно делает «яркие» заявления, пытаясь привлечь к себе внимание, и из-за этого «выглядит глуповато».

В субботу вышло интервью Жозепа Борреля в газете El Pais. Глава европейской дипломатии, отвечая на вопрос о геополитических интересах РФ и КНР, снабдил Россию нелестными эпитетами:

«Россия - экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».