Медведев анекдотом напомнил об истории Финляндии
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично напомнил об истории Финляндии, комментируя нынешнее отношение этой страны к России.
"Пекка, почему мы действительно боимся русских?", - спрашивает первый. "Они же захватчики и варвары", - отвечает его собеседник. "Интересно, кто создал независимую Финляндию?" "Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", - заключает Пекка.
Медведев опубликовал пост на финском языке в своем англоязычном аккаунте социальной сети X (ранее Twitter).
Несколькими днями ранее политик опубликовал другой пост в виде анекдота с беседой двух финнов, в котором отметил абсурдность ситуации со вступлением Финляндии в НАТО.
Финляндия после Второй мировой войны имела нейтральный статус, однако в 2022 году решила присоединиться к Североатлантическому альянсу. В апреле 2023 года страна официально стала 31-м членом НАТО.