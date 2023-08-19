Медведев анекдотом напомнил об истории Финляндии

"Пекка, почему мы действительно боимся русских?", - спрашивает первый. "Они же захватчики и варвары", - отвечает его собеседник. "Интересно, кто создал независимую Финляндию?" "Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", - заключает Пекка.