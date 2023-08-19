Боррель назвал Россию экономическим карликом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Pais назвал Россию «экономическим карликом».

По мнению Борреля, настоящим геополитическим игроком в настоящее время является только КНР.

На фоне Китая, заметил дипломат, «Россия - экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».

Ранее Боррель призвал направить корабли НАТО на патрулирование Тайваньского пролива.