Боррель назвал Россию экономическим карликом
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Pais назвал Россию «экономическим карликом».
По мнению Борреля, настоящим геополитическим игроком в настоящее время является только КНР.
На фоне Китая, заметил дипломат, «Россия - экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
Дипломат подчеркнул, что Тайвань крайне важен для Европы с моральной, экономической и технологической точек зрения. Он добавил, что остров является значимой частью европейского геостратегического периметра.
Рамблер: главные новости