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Боррель назвал Россию экономическим карликом

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Pais назвал Россию «экономическим карликом».

По мнению Борреля, настоящим геополитическим игроком в настоящее время является только КНР.

На фоне Китая, заметил дипломат, «Россия - экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».

Ранее Боррель призвал направить корабли НАТО на патрулирование Тайваньского пролива.

Боррель заявил, что ЕС разработает стратегию на случай "политической нестабильности в РФ"

Дипломат подчеркнул, что Тайвань крайне важен для Европы с моральной, экономической и технологической точек зрения. Он добавил, что остров является значимой частью европейского геостратегического периметра.

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