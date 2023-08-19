Российский посол в Вашингтоне оценил отношение граждан США к поддержке Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов утверждает, что американцы все реже поддерживают планы по предоставлению Киеву военной помощи в связи с ситуацией вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства.

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«Здесь не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта «Украина» трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО», — добавил Антонов.

Как отметил посол РФ в американской столице, отношение граждан не останавливает руководство Соединенных Штатов к дальнейшим поставкам оружия Киеву.

Также он заметил, что сейчас Белый дом в поиске выхода из тупика, в который он сам себя загнал, принимая все больше непростых решений, сказывающихся и на бюджете США.

До этого в NYT утверждали, что передача США Украине F-16 не сможет изменить ход военного конфликта.