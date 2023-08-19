В Госдуме предрекли Европе хаос из-за акций сожжения Корана

Парламенты мира должны осудить акции сожжения Корана, иначе страны погрузятся в террористический хаос. Такое мнение высказал Госдумы Адальби Шхагошев.

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Он призвал Швецию и другие страны Европы последовать примеру Госдумы и выступить с официальными заявлениями, в которых осуждаются подобные действия. Такая позиция может спасти Европу от террористической угрозы, считает политик.