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Посол Антонов: американцы всё меньше поддерживают отправку вооружений Киеву

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставление военной помощи Украине становится всё менее популярно среди американцев, однако это не останавливает власти США продолжать вооружать Киев.

Посол РФ оценил последствия провала контрнаступления Украины
© ТАСС

Информация об этом опубликована в Telegram-канале российского диппредставительства.

«На фоне провала разрекламированного «контрнаступления» предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев», — сказал посол.

При этом он отметил, что администрация США принимает всё новые и новые «безумные решения».

По словам Антонова, Вашингтон делает «безответственные и лишённые всяких оснований заявления».

Ранее Антонов заявил, что санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала помощь Украине ужасным позором для США.

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