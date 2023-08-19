Посол РФ оценил последствия провала контрнаступления Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставление военной помощи Украине становится всё менее популярно среди американцев, однако это не останавливает власти США продолжать вооружать Киев.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале российского диппредставительства.

«На фоне провала разрекламированного «контрнаступления» предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев», — сказал посол.

При этом он отметил, что администрация США принимает всё новые и новые «безумные решения».

По словам Антонова, Вашингтон делает «безответственные и лишённые всяких оснований заявления».

Ранее Антонов заявил, что санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы.