$93.40-0.34101.48-0.70

Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции, расположенном в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Путин провел совещание в штабе группировки СВО
© ТАСС

«Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений», — указали в Кремле.

Кроме того, свои доклады Путину представили другие высшие офицеры группировки.

Ранее российский президент провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

4