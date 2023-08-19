Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции, расположенном в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений», — указали в Кремле.
Кроме того, свои доклады Путину представили другие высшие офицеры группировки.
Ранее российский президент провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».