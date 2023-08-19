Лавров: Россия хочет восстановить центральную роль ООН в мире

Россия хочет вернуть ООН роль регулятора, чтобы организация вновь согласовывала интересы стран из своего состава. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», передает ТАСС.

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Он указал, что сегодня РФ видит свою миссию в выстраивании более справедливых международных отношений между государствами и поддержании глобального баланса интересов всех сторон.

«Одна из ключевых задач на этом направлении — возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ считает, что главная цель всех государств — обеспечение поступательного и мирного развития человечества, а это возможно только при условии объединяющей все страны повестки дня.