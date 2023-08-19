Лавров: Россия хочет восстановить центральную роль ООН в мире
Россия хочет вернуть ООН роль регулятора, чтобы организация вновь согласовывала интересы стран из своего состава. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», передает ТАСС.
Он указал, что сегодня РФ видит свою миссию в выстраивании более справедливых международных отношений между государствами и поддержании глобального баланса интересов всех сторон.
«Одна из ключевых задач на этом направлении — возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов», — подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ считает, что главная цель всех государств — обеспечение поступательного и мирного развития человечества, а это возможно только при условии объединяющей все страны повестки дня.
Ранее Сергей Лавров указал, что Запад теряет интерес к восстановлению Украины, так как военный конфликт слишком затянулся. Также он заявил, что Россия будет стремиться предотвратить военное столкновение ядерных держав, который пытаются спровоцировать США и НАТО, разжигая конфликт на Украине все ярче. Лавров подчеркнул, что Россия убеждена в недопустимости ядерной войны, так как в ней не будет победителей.