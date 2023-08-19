Лавров заявил о провокации конфликта между ядерными державами

Россия будет стремиться предотвратить военное столкновение ядерных держав, который пытаются спровоцировать США и НАТО, разжигая конфликт на Украине все ярче. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», пишет РИА Новости.

«В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — сказал он, добавив, что Россия считает необходимым предотвратить такое развитие событий.

В связи с этим Москва посылает оппонентам «отрезвляющие сигналы» и напоминает о высоких военно-политических рисках. Лавров подчеркнул, что Россия убеждена в недопустимости ядерной войны, так как в ней не будет победителей — только проигравшие. Следовательно, подобную войну ни при каких обстоятельствах развязывать не стоит. Этот постулат подтвердили лидеры пяти ядерных держав в совместном заявлении от 3 января 2022 года.

Министр иностранных дел РФ добавил, что этот документ в нынешних условиях особенно актуален. Из него следует, что страны обязаны предотвращать любой военный конфликт между ядерными державами, так как есть риск эскалации ситуации до ядерного уровня.