Лавров заявил о провокации конфликта между ядерными державами
Россия будет стремиться предотвратить военное столкновение ядерных держав, который пытаются спровоцировать США и НАТО, разжигая конфликт на Украине все ярче. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь», пишет РИА Новости.
«В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — сказал он, добавив, что Россия считает необходимым предотвратить такое развитие событий.
В связи с этим Москва посылает оппонентам «отрезвляющие сигналы» и напоминает о высоких военно-политических рисках. Лавров подчеркнул, что Россия убеждена в недопустимости ядерной войны, так как в ней не будет победителей — только проигравшие. Следовательно, подобную войну ни при каких обстоятельствах развязывать не стоит. Этот постулат подтвердили лидеры пяти ядерных держав в совместном заявлении от 3 января 2022 года.
Министр иностранных дел РФ добавил, что этот документ в нынешних условиях особенно актуален. Из него следует, что страны обязаны предотвращать любой военный конфликт между ядерными державами, так как есть риск эскалации ситуации до ядерного уровня.
«В этой связи на данном этапе важнейшая задача – сохранение каждым из ядерных государств приверженности этим пониманиям и проявление ими максимальной сдержанности», — заключил Лавров.