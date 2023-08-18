Вашингтон, Токио и Сеул договорились о санкциях против РФ

Вашингтон, Токио и Сеул договорились о новых санкциях против России в рамках поддержки Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление лидеров США, Японии и Южной Кореи.

В нем отмечается, что Вашингтон, Токио и Сеул договорились ввести скоординированные и чувствительные санкции против России с целью снижения зависимости от ее энергоносителей. Также в заявлении говорится, что страны «обязуются продолжать оказывать поддержку Украине».

Обсуждение данного вопроса проходило в рамках встречи президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и главы Южной Кореи Юн Сок Еля в загородной резиденции Кемп-Дэвид американского лидера.