Косачев: генсек НАТО признал, что мирные переговоры не начинаются из-за Киева

"Фактически Столтенберг признал, что переговоры не начинаются исключительно из-за позиции Киева. Который пока считает, что условия не "созрели", - говорится в сообщении.

Политик подчеркнул, что это признание генсека очень важно, поскольку ранее он и другие лидеры западных стран заявляли о невозможности переговоров из-за позиции Москвы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что только Киев может решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо для него за столом переговоров.