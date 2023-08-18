МИД отреагировал на заявления об угрозе Новой Зеландии со стороны России

«Позиция Новой Зеландии в этой связи, даже несмотря на то, что ее шаги привычно укладываются в русло проводимого действующим правительством антироссийского курса, не может не вызывать сожаления. Как известно, Веллингтон одним из первых ввел санкции против нашей страны», — заявили в МИД.