МВД РФ опровергло информацию об ограничении полномочий Интерпола

В МВД России заявили, что информация об ограничении полномочий Интерпола в стране является ложной. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Там также уточнили, что порядок работы международной организации на территории России не изменился.

«Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 "Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность" не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», – сообщили в российском ведомстве.

В МВД добавили, что сотрудники интерпола по прежнему участвуют в задержании лиц в международном розыске на территории России, а также участвуют в процессе экстрадиции и выдачи разыскиваемых.