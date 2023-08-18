МИД РФ прокомментировал новую атаку украинского беспилотника на Москву
Очередная попытка Киева нанести удар беспилотником по центру Москвы подтверждает преступную сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», — сказала она.
Захарова добавила, что РФ призывает украинских военнослужащих сдаться российским войскам или развернуть оружие против киевских властей. В таком случае им гарантируется достойное гуманное отношение.
Напомним, что в 4:00 мск 18 августа Киев вновь попытался атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотника. Как сообщало Минобороны РФ, после воздействия средств ПВО дрон отклонился от курса и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Здание Экспоцентра получило незначительные повреждения.