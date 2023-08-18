«Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать», — сказала она.

Захарова добавила, что РФ призывает украинских военнослужащих сдаться российским войскам или развернуть оружие против киевских властей. В таком случае им гарантируется достойное гуманное отношение.

Напомним, что в 4:00 мск 18 августа Киев вновь попытался атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотника. Как сообщало Минобороны РФ, после воздействия средств ПВО дрон отклонился от курса и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. В результате происшествия никто не пострадал. Здание Экспоцентра получило незначительные повреждения.