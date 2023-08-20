Глава Татарстана Минниханов прибыл в Венгрию

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил в Telegram-канале о своем прибытии в Венгрию и встрече с премьер-министром Виктором Орбаном.

«Поговорили с господином премьером о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений», — сказано в сообщении Минниханова.

Глава Татарстана также отметил, что 20 августа в Венгрии отмечается день образования.

Как передает Hirado, Орбан примет участие в «дипломатической операции», в рамках которой он проведет 15 двусторонних встреч за 72 часа с политиками стран мира. В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.