Мосгорсуд ликвидировал «Сахаровский центр»*
Мосгорсуд решил ликвидировать «Сахаровский центр» (признан в РФ иноагентом). Им был удовлетворен иск Минюста, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации удовлетворить «в полном объеме».
В начале текущего года властями Москвы был расторгнут договор аренды с Сахаровским центром* на все помещения. Меру принял столичный департамент городского имущества на основании закона об иностранных агентах. Он подразумевает, что Сахаровский центр* не может получать безвозмездную помощь от государства.
Помещения передали организации в 1993 и 1996 годах.
Региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова»*, которая управляет Сахаровским центром* и архивом Сахарова, внесли в список иноагентов в декабре 2014 года.
* признан в РФ иноагентом