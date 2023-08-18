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Мосгорсуд ликвидировал «Сахаровский центр»*

Мосгорсуд решил ликвидировать «Сахаровский центр» (признан в РФ иноагентом). Им был удовлетворен иск Минюста, передает ТАСС.

Мосгорсуд ликвидировал «Сахаровский центр»*
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, суд постановил исковые требования ГУ Минюста РФ по Москве о ликвидации удовлетворить «в полном объеме».

В начале текущего года властями Москвы был расторгнут договор аренды с Сахаровским центром* на все помещения. Меру принял столичный департамент городского имущества на основании закона об иностранных агентах. Он подразумевает, что Сахаровский центр* не может получать безвозмездную помощь от государства.

Помещения передали организации в 1993 и 1996 годах.

Региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова»*, которая управляет Сахаровским центром* и архивом Сахарова, внесли в список иноагентов в декабре 2014 года.

* признан в РФ иноагентом

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