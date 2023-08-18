Мосгорсуд ликвидировал «Сахаровский центр»*

В начале текущего года властями Москвы был расторгнут договор аренды с Сахаровским центром* на все помещения. Меру принял столичный департамент городского имущества на основании закона об иностранных агентах. Он подразумевает, что Сахаровский центр* не может получать безвозмездную помощь от государства.