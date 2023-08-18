Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам Молдавии

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД РФ. Как сообщает ТАСС, дипломата проинформировали, что в качестве ответной меры на действия Кишинева Москва закрывает въезд в страну для ряда официальных лиц Молдавии.

Как отметили в МИД РФ, Дарию заявили решительный протест «в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии». Там акцентировали, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению отношений между двумя странами, которые и без того находятся в «глубоком кризисе» из-за действий молдавских властей.

Напомним, что в понедельник, 14 августа, 45 сотрудников российского посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению МИД страны. Ведомство решило сократить штат российского дипломатического представительства в качестве реакции на «расследование» о якобы шпионских действиях Москвы в стране.