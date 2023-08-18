Аксенов раскрыл детали об оборонительной линии в Крыму

Территориальная оборона Крыма и крымское ополчение сформированы и оснащены всем необходимым, их достаточно для защиты полуострова, заявил NEWS.ru глава Крыма Сергей Аксенов . Политик отметил, что при этом среди жителей региона нет никаких панических атак.

По-моему, невооруженным глазом видно, что крымчане живут обычной жизнью, а гости наслаждаются отдыхом на полуострове. Определенное напряжение, конечно, есть, но это вполне естественно в нынешней ситуации. Поэтому меры безопасности серьезно усилены, — заявил Аксенов.

До этого глава Крыма заявлял, что не может назвать численность территориальной обороны Крыма по соображениям безопасности.

Ранее на полуострове задержали жителя Керчи, которого заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО. Во время обысков у подозреваемого изъяли ноутбук. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.