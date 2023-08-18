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Аксенов раскрыл детали об оборонительной линии в Крыму

Территориальная оборона Крыма и крымское ополчение сформированы и оснащены всем необходимым, их достаточно для защиты полуострова, заявил NEWS.ru глава Крыма Сергей Аксенов. Политик отметил, что при этом среди жителей региона нет никаких панических атак.

Аксенов раскрыл детали об оборонительной линии в Крыму
© vk.com/aksenovrk

По-моему, невооруженным глазом видно, что крымчане живут обычной жизнью, а гости наслаждаются отдыхом на полуострове. Определенное напряжение, конечно, есть, но это вполне естественно в нынешней ситуации. Поэтому меры безопасности серьезно усилены, — заявил Аксенов.

До этого глава Крыма заявлял, что не может назвать численность территориальной обороны Крыма по соображениям безопасности.

Ранее на полуострове задержали жителя Керчи, которого заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО. Во время обысков у подозреваемого изъяли ноутбук. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.