Путин лично вручил главе ВС РФ Вячеславу Лебедеву орден Андрея Первозванного

"Я с полным основанием хочу сказать и должен сказать, что вы за многие годы работы в должности председателя Верховного суда Российской Федерации сделали очень много именно для укрепления государства Российского. Хочу вас за это поблагодарить и с удовольствием вручаю орден", - сказал Путин Лебедеву.