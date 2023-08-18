Путин лично вручил главе ВС РФ Вячеславу Лебедеву орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и лично вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного.
"Я с полным основанием хочу сказать и должен сказать, что вы за многие годы работы в должности председателя Верховного суда Российской Федерации сделали очень много именно для укрепления государства Российского. Хочу вас за это поблагодарить и с удовольствием вручаю орден", - сказал Путин Лебедеву.
Кадры встречи распространила пресс-служба Кремля.
"Глубокоуважаемый президент Российской Федерации. Примите искреннюю благодарность за награждение меня высокой государственной наградой", - заявил Лебедев.
Напомним, глава ВС награжден за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка.
Вячеслав Лебедев родился в 1943 году. В 1968 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. В 1970 году был избран судьей Ленинградского районного народного суда Москвы. В сентябре 1986 года его избрали председателем Московского городского суда. С 1989 года работает председателем Верховного суда РСФСР, Российской Федерации. Он считается одним из инициаторов судебной реформы.