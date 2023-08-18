Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Текст распоряжения опубликовали в базе правовых документов РФ.
Делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
В составе делегации также числятся замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.
Ранее в Кремле заявили, что российский президент не планирует поездку на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.
Предыдущая сессия Генассамблеи ООН была организована в сентябре 2022 года.
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