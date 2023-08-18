Роскомнадзор прокомментировал инициативу о запрете видео с атаками дронов

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство готово рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото и видео с местами обстрелов и атак дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Запретить публикацию фото и видео с результатами атак беспилотников ранее предложил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству.

Сенаторы предложили ввести за это штрафы от 30 тысяч до полумиллиона рублей и тюремные сроки до трех лет (в случае повторного нарушения). Авторы инициативы объяснили, что некоторые публикации позволяют определить местонахождение подразделений армии, а также военной и стратегической инфраструктуры.

Чуть раньше с аналогичным предложением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. По мнению крымских властей, также необходимо ужесточить наказание за публикацию в соцсетях, отправку в чатах и мессенджерах фото и видео с информацией о расположении военных объектов, систем ПВО и других оборонных систем.

Тех, кто публикует такие фото и видео, Аксенов назвал «вольными или невольными пособниками врага».

В Роскомнадзоре заявили, что рассмотрят законопроект на эту тему «в соответствии со сферой ведения», если он поступит в ведомство.