В Совфеде сочли конвульсией согласие США передать Украине F-16 из ЕС

Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 назвали конвульсией. Об этом сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости.

«США не могут смириться, что Россия одерживает победу на Украине, <…> поэтому передача истребителей – это своеобразная конвульсия», — сказал Цеков.

По его словам, решение о передаче ВСУ военных самолетов только «затягивает их агонию». Сенатор подчеркнул, что истребители никак не изменят ситуацию на линии соприкосновения.

Цеков обратил внимание, что западным странам просто не хватает политической мудрости снова обратиться к разработке пакета соглашений с Россией по взаимной безопасности.

Накануне стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов.

Член Совфеда Алексей Пушков назвал отправку F-16 на Украину символическим шагом.

По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, передача Украине F-16 не повлияет на ход спецоперации.