Воронцов: США и Украина не ответили на вопросы РФ о деятельности биолабораторий

США и Украина не ответили на вопросы России о деятельности биологических лабораторий. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов . Его слова приводит РИА Новости.

"На консультативном совещании Вашингтон и Киев свели всю свою аргументацию к голословному обвинению России в дезинформации, не дали никаких исчерпывающих ответов на конкретные обоснованные вопросы, которые были заданы российскими экспертами", - заявил он.

По его словам, Москва не получила ответы на вопросы о взаимодействиях Пентагона и подрядчиков со стороны Киева в военно-биологической сфере. Он отметил, что РФ выдвигает развернутую аргументацию, а в ответ не получает никаких содержательных ответов по существу. 16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США могут применить так называемых оборонительные биотехнологии в наступательных целях и подготовить новую пандемию, занимаясь мутацией вирусов. Также он сообщил, что США могут проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами — компонентами биологического оружия.