В МИД России прокомментировали штурм Киево-Печерской лавры

«Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе, куда так стремится Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека, грубейшим нарушением целого ряда международно-правовых документов», – сказано на сайте российского МИД.