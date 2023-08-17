В МИД России прокомментировали штурм Киево-Печерской лавры
МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры на Украине. Заявление ведомства доступно на официальном сайте российского МИД.
По мнению российского дипломатического ведомства, штурм Киево-Печерской лавры нарушает права человека. В МИД призвали немедленно снять блокаду с лавры, а также воздержаться от любых проявлений насилия по отношению к верующим и монахам.
«Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе, куда так стремится Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека, грубейшим нарушением целого ряда международно-правовых документов», – сказано на сайте российского МИД.
Там также добавили, что подобные действия властей Украины демонстрируют желание Киева уничтожить каноническую Украинскую православную церковь. Помимо этого в МИД заявили, что Киев собирается предоставить помещения лавры для «проведения практик сектантской направленности» украинскому батальону «Азов»*.
«Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями как неонацистский батальон "Азов"*», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сотрудники полиции Украины оцепили корпуса Киево-Печерской лавры.
* Запрещённая в России организация