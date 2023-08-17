В МИД РФ потребовали отменить блокаду Киево-Печерской лавры

Россия требует отменить блокаду Киево-Печерской лавры, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме. Об этом говорится в заявлении МИД России .

На Смоленской площади отметили, что режим президента Украины Владимира Зеленского продолжает предпринимать акты политического произвола, правового беспредела и морального террора в отношении своих же граждан. В МИД РФ добавили, что после решения хозяйственного суда Киева о выселении из Лавры монахов спецподразделения полиции произвели силовой штурм обители, срезав замки и захватив несколько корпусов, в которых проживают монашеская братия и паломники.