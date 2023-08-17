Россия планирует развивать взаимодействие с ООН в Центральной Азии

Россия и ООН планируют развивать взаимодействие в области превентивной дипломатии в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Узбекистане.

Эта тема стала вопросом обсуждения во время встречи временного поверенного в делах РФ в Узбекистане Андрея Ланчикова, помощника Генсека ООН по политическим вопросам Мирослава Енча, а также главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Каха Имнадзе. Отмечается, что они также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Договорились развивать сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии по вопросам регионального взаимодействия», – сообщает пресс-служба дипмиссии.

Помимо этого, на встрече обсуждалась реализация совместных проектов с участием России. Пресс-служба российского посольства уточняет, что на встрече прошёл обмен мнениями о реформах в Узбекистане, в том числе «связанных с реализацией национальных целей и задач в области устойчивого развития».