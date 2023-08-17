$93.75-2.96102.18-3.48

Путин поговорил с главной Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил с главной Ирана
© РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор Путина с Раиси», — говорится в тексте.

В ходе диалога президенты обсудили вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в ШОС, и возможность присоединения к БРИКС.

По итогам разговора Путин и Раиси выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем отношений стран и подтвердили настрой на дальнейшее развитие двухсторонних связей в разных областях.

Также во время диалога президент РФ выразил соболезнования по поводу террористического акта в мечети города Шираз, который произошел 13 августа.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости