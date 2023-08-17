Путин поговорил с главной Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Путина с Раиси», — говорится в тексте.
В ходе диалога президенты обсудили вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в ШОС, и возможность присоединения к БРИКС.
По итогам разговора Путин и Раиси выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем отношений стран и подтвердили настрой на дальнейшее развитие двухсторонних связей в разных областях.
Также во время диалога президент РФ выразил соболезнования по поводу террористического акта в мечети города Шираз, который произошел 13 августа.
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