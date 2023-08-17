Ранее в западных газетах появились публикации о грядущем выходе новой книги Саркози. Журналисты отметили, что в мемуарах он рассказал о своей деятельности в конце президентского срока, а также поднял ряд актуальных вопросов.

Кроме того, экс-президент на фоне выхода книги дал интервью ведущим французским изданиям, в которых рассказал о видении текущей международной повестки.

Саркози позволил себе заявить, в частности, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия.

Медведев заметил, что европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Он добавил, что Саркози помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году.

По его мнению, бывший президент Франции в настоящее время не утратил зрелого смысла, что показывают его высказывания о Крыме. Он добавил, что заявления Саркози являются одновременно смелыми и точными.

Такие высказывания, подчеркнул Медведев, кардинально отличаются от политики действующего президента, в рамках которой планируются «некомпетентные вторжения в Африку» и осуществляются поставки ракет украинским военным.