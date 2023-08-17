В Совфеде отреагировали на слова Столтенберга об условиях мира на Украине

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об условиях мира на Украине являются «жестким ультиматумом». Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин .

«Вдумайтесь в то, что молвил Столтенберг. "Украинцы определяют условия мира, роль НАТО заключается в поддержке украинцев". По существу, сказанное — жесткий ультиматум!» — написал он.

По словам Карасина, данное заявление включает в себя «и гарантии безопасности Киеву, и клятву на верность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, и прямой рывок в тупик кровопролитной бойни до последнего украинца». В связи с этим он призвал Столтенберга думать прежде чем говорить, поскольку его слушают люди.