Медведев поставил Саркози в пример современным европейским политикам

"Возьмем, к примеру, Николя Саркози, который помогал урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и до сих пор не утратил здравого смысла", - отметил Медведев, указав на то, что бывший президент Франции "заявил, что Крым - это историческая часть России и что Украине не место в ЕС".