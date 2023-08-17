Путин поручил кабмину, РСПП и субъектам РФ оценить потребность в специалистах

Президент России Владимир Путин поручил правительству России вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами исполнительной власти субъектов РФ спрогнозировать потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В тексте отмечается, что прогноз должен быть составлен "с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов". Кроме того, необходимо предусмотреть его ежегодную актуализацию с учетом изменения состояния рынка труда.