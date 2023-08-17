«Время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», — рассказал он.