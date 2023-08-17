Путин: путь из Москвы в Петербург по скоростной магистрали займет два часа 15 минут
Президент России Владимир Путин заявил, что по будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербург можно будет доехать за 2 часа 15 минут. Заявление было сделано российским лидером на церемонии открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД), его трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
«Время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», — рассказал он.
Также Путин выдвинул идею о строительстве скоростной трассы из Москвы в Адлер, Луганск и Донецк.
До этого Путин заявил, что РФ подошла к реализации ж/д магистрали Москва--Петербург.
По словам российского главы государства, в перспективе при развитии железнодорожной инфраструктуры надо двигаться в направлении Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани.
Ранее Россия и Иран договорились о совместном строительстве ж/д Решт-Астара, участка коридора «Север-Юг».