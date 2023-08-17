Путин поддержал строительство скоростных магистралей в Санкт-Петербург и Минск

Президент РФ Владимир Путин 17 августа на церемонии открытия в столице МЦД-3 одобрил идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, передают «Известия». Кроме того, глава государства поставил свою подпись на экране с проектом развития высокоскоростных ж/д магистралей.

Российский лидер подчеркнул, что дорога по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет занимать 2 часа 15 минут вместо нынешних четырех часов.

Также Путин обратил внимание на то, что действующая магистраль в таком случае освободится для передвижения грузов.

Президент указал на необходимость в дальнейшем «двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, Казань». Кроме того, Путин заверил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.