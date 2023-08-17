Путин участвует в запуске МЦД-3

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска пассажирского движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Мероприятие проходит по видео-конференц-связи во время посещения главой государства транспортной выставки в "Манеже", на нем присутствуют также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

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На самой выставке "Год нового транспортного каркаса" президент и мэр Москвы ознакомились с планами развития транспортной инфраструктуры Московского региона. Позднее Путин проведет в Кремле заседание президиума Госсовета по теме развития общественного транспорта в РФ.

МЦД-3

МЦД-3 - это третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Линия будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда будут курсировать каждые пять-шесть минут. Как ожидается, запуск линии на 15% разгрузит северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро и на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии и восточный Таганско-Краснопресненской.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся осенью 2019 года. Тогда Путин лично открывал движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.

Поезда для МЦД

Поставку 31 электропоезда для использования на новых Московских центральных диаметрах профинансировала государственная корпорация ВЭБ.РФ. Каждый поезд состоит из 11 вагонов. Общая стоимость подвижного состава составляет 28,8 млрд рублей.