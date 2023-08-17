Выездное заседание Совета безопасности пройдет на Дальнем Востоке

Выездное заседание Совета безопасности пройдет в Дальневосточном федеральном округе на следующей неделе. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков .

Как передает РИА «Новости», Чекунков рассказал об этом в ходе выступления в рамках открытого диалога на всероссийском форуме «Территория смыслов».

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что органы власти должны внимательно следить за ситуацией с тайфуном «Лан», который подходит к Дальнему Востоку, и не расслабляться. В среду стало известно, что к территории Приморского края приближается новый тайфун, в некоторых регионах уже начался дождь. Ожидается, что в регионе может выпасть до месячной нормы осадков, уровень воды в реках вновь поднимется.