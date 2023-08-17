В Крыму ответили на призыв Саркози провести референдум

«Заявление Саркози, конечно, лучше, чем заявлений многих других руководителей европейских государств, но у нас уже был легитимный референдум. Есть те, кто признает совершенно правильным нахождение Крыма в составе России, но, как правило, это отставные руководители. Когда они у власти, они говорят совершенно другое», — сказал Цеков.