Джабаров заявил о перемещении в Москву центра обсуждения международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности, которая на днях прошла в Кубинке, поднимает проблемы, обсуждение которых актуальны не только для стран Запада, а для всего мира в целом. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.