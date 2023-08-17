Джабаров заявил о перемещении в Москву центра обсуждения международной безопасности
Московская конференция по международной безопасности, которая на днях прошла в Кубинке, поднимает проблемы, обсуждение которых актуальны не только для стран Запада, а для всего мира в целом. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В парке «Патриот» в Кубинке 15 августа 2023 года прошла ежегодная Московская конференция по международной безопасности. В ее работе приняли участие 800 делегатов из 76 государств.
По словам Джабарова, сейчас конференция в Москве становится более значимой площадкой для обсуждения вопросов глобальной безопасности, нежели известная Мюнхенская конференция по безопасности.
«Увы, участники обсуждений в Мюнхене сегодня делают акцент на поливании грязью России и угрозах в адрес нашей страны. В Москве же обсуждаются вызовы, актуальные для всего мира, а не только для коллективного Запада», — пояснил сенатор.
Это, считает он, обуславливает растущий интерес к московской конференции представителей стран Азии, Латинской Америки, Африки.
Интервью с Владимиром Джабаровым полностью читайте здесь