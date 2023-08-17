Джабаров назвал отказ от русского языка ударом ниже пояса для Эстонии

Ранее стало известно, что в Эстонии с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющим эстонским языком, будут увеличены в 15 раз и достигнут почти 10 тысяч евро. Отмечалось, что около 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут быть принудительно выдворены из страны до 2 декабря текущего года, если они не сдадут тест на знание латышского языка.