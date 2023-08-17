Джабаров назвал отказ от русского языка ударом ниже пояса для Эстонии
Замечания Эстонии со стороны Организации Объединенных Наций в связи с поправками в законодательство, ущемляющими изучение русского языка в школах, являются ударом ниже пояса. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее стало известно, что в Эстонии с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющим эстонским языком, будут увеличены в 15 раз и достигнут почти 10 тысяч евро. Отмечалось, что около 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут быть принудительно выдворены из страны до 2 декабря текущего года, если они не сдадут тест на знание латышского языка.
Он отметил, что русскоязычное меньшинство должно бороться за свои права и рано или поздно сумеет доказать необходимость сохранения русского языка при обучении детей тех, для кого русский язык является родным.
Как писала «Парламентская газета», в министерстве юстиции Эстонии подготовили законопроект, которым предлагается ограничить право голоса на местных выборах жителям страны с российским гражданством.