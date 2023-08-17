Николя Саркози предложили приехать в Крым

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и пообщаться с местными жителями. Как сообщает РИА Новости, так он отреагировал на идею о проведении нового референдума на территории полуострова.

Напомним, что ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, жители считают себя русскими, а заявления о его возвращении в состав Украины — не более, чем иллюзия. При этом экс-президент Франции считает, что на полуострове нужно провести референдум «под наблюдением международного сообщества», поскольку он сможет «утвердить настоящее положение вещей». Аналогичные мероприятия нужно провести и в новых регионах России, считает он.

Белик прокомментировал эти слова, отметив, что в новых референдумах Крым не нуждается: «один провели — и этого достаточно».

«Если Саркози так озабочен судьбой российского Крыма, то пусть возглавит мониторинговую миссию и приедет на полуостров, побеседует с людьми, посмотрит, как они живут. Этого будет достаточно понимающим людям», — заявил депутат.