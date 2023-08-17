В России озвучили возможные темы встречи Путина и Эрдогана

«Это и состояние общемировых дел — я имею в виду наступление на здравый смысл и логику международных отношений со стороны Вашингтона, да и вообще коллективного Запада. Это и желание людей из обеих стран развиваться в многополярном, спокойном мире. И в более предметном плане — ситуация вокруг кризиса на Украине», — перечислил Карасин.