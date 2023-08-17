Антонов обратился с призывом к США насчет заключенных

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился с призывом к США по поводу заключенных. Его заявление размещено в Telegram-канале российской дипмиссии.
"Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран", - заявил дипломат.
Он призвал их прекратить "играть на судьбах" заключенных и "оставить поиск необходимых "развязок" профессионалам". Также посол отметил, что Российская Федерация всегда выступала против "охоты" Соединенных Штатов за гражданами РФ в "третьих" странах. Он указал, что Москва "требует прекращения подобной практики".
"Однако администрация (США) продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств", - сказал Антонов.
Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с таким подходом. До этого президент США Джо Байден заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией и процесс подготовки этого сейчас идет.