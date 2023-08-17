Антонов обратился с призывом к США насчет заключенных

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился с призывом к США по поводу заключенных. Его заявление размещено в Telegram-канале российской дипмиссии.

© Wong Maye-E/AP

"Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран", - заявил дипломат.

Он призвал их прекратить "играть на судьбах" заключенных и "оставить поиск необходимых "развязок" профессионалам". Также посол отметил, что Российская Федерация всегда выступала против "охоты" Соединенных Штатов за гражданами РФ в "третьих" странах. Он указал, что Москва "требует прекращения подобной практики".

"Однако администрация (США) продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств", - сказал Антонов.