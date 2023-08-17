Мишустин посетит Самару

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг отправится с рабочей поездкой в Самарскую область. Он впервые посетит этот регион в должности председателя правительства.

Как сообщила пресс-служба кабмина, Мишустин осмотрит несколько промышленных предприятий. Также в графике премьера запланирована встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Традиционно в ходе региональных поездок председатель правительства посещает социальные и промышленные предприятия, общается с главами регионов, знакомится с планами развития.